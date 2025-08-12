Yudi Tamashiro, 33, anunciou no Instagram que está vendendo seus bens para se mudar para o Japão.\nEle se mudará com a esposa, Mila, 37, o filho, Davi, a mãe, a irmã e o cunhado. A decisão já havia sido mencionada no programa The Noite e foi reforçada pela publicação feita nesta segunda-feira (11) no Instagram.\n"Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro", disse Yudi Tamashiro.\nPara colocar o plano em prática, o casal está vendendo sua casa, apartamento e carro. "Essa casa que vocês estão vendo aqui, que conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda."\nO apresentador já viveu no Japão durante a infância e lembra com carinho do país."O meu encontro com Cristo foi através da dor. Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado."