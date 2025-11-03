Neste domingo, o cantor Xamã anunciou o adiamento do show de lançamento da sua turnê, Fragmentado, que aconteceria no próximo sábado em Campo Grande, bairo em que ele nasceu, na zona oeste do Rio de Janeiro.\nEm comunicado publicado no instagram, Xamã explicou que cancelou a apresentação "por respeito aos últimos acontecimentos" na cidade, que nesta semana foi palco da operação policial mais letal da história do estado, com 121 mortos.\n"Não podemos ficar alheios ao coletivo. Por respeito aos últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, o show de lançamento da turnê foi adiado", escreveu Xamã. O show, que seria gratuito, tinha entre os convidados confirmados Adriana Calcanhotto, Duquesa, Major RD, Nochica, BTrem, GTA e Agnes Nunes.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025\nFátima Bernardes comemora oito anos com Túlio Gadêlha