Xamã, 36, e Sophie Charlotte, 36, continuam mantendo uma convivência amigável mesmo depois do fim do relacionamento.\nO QUE ACONTECEU\nEm entrevista à Quem, o ator e rapper comentou o término discreto e respeitoso após dois anos de namoro marcado por idas e vindas e destacou que nesta segunda-feira (13) vê a atriz como uma grande amiga. "A gente é superbem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá", garante.\nO casal se aproximou durante as gravações do remake da novela Renascer (2004), quando interpretaram os personagens Damião e Eliana. Na época, Sophie havia encerrado recentemente um relacionamento de dez anos com Daniel de Oliveira.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 13 de abril de 2026