Quando desejar uma boa noite ao público do Jornal Nacional a partir de agora, William Bonner talvez sinta um gosto de despedida na boca. Ele deixa em novembro o comando do telejornal de maior audiência do país, quase três décadas depois de se sentar pela primeira vez na bancada e apresentar cerca de 10 mil edições do noticiário.\nSeu lugar passa a ser ocupado pelo jornalista César Tralli, que deixa o comando do Jornal Hoje -em que será substituído por Roberto Kovalick- e assume o Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos, que permanece na atração da noite.\nBonner, que passará a apresentar o Globo Repórter às sextas-feiras ao lado de Sandra Annenberg, anunciou a sua saída da bancada na edição desta segunda (1º) do Jornal Nacional, dia em que o programa completa 56 anos no ar.\nO âncora, num almoço com jornalistas na sede da Globo no Rio de Janeiro, chama sua saída de "movimento tectônico" na história do telejornal. Ele conta que é uma decisão que tomou há cinco anos e esperou esse tempo, num acordo fechado com a emissora, para que as demais mudanças nas equipes pudessem ocorrer.