William Bonner será o convidado de estreia da segunda temporada do Cá Entre Nós, videocast que Fátima Bernardes comanda com Bia Bonemer, uma das filhas do ex-casal. Mãe e filha vão entrevistar famosos para discutir os desafios por trás de uma carreira de prestígio.\n"Quem aceita ser entrevistado precisa se preparar pra qualquer pergunta. Daí que eu topei enfrentar a sabatina de mãe e filha na estreia da segunda temporada do 'Cá Entre Nós'", contou Bonner em seu Instagram neste sábado (29).\nO primeiro episódio da nova temporada chega ao YouTube em 8 de setembro, e Fátima também o anunciou nas redes. Após comunicar a data de estreia, ela comentou: "As gravações estão a todo vapor. Ele disse que estava nervoso, mas temos certeza que vocês vão amar. Falta pouco. É só esperar".\nConfira dicas e orientações em um guia de sobrevivência para proteger os pets do calor intenso.