William Bonner, 61, deixará nesta sexta-feira (31) o Jornal Nacional (Globo).
DESPEDIDA DO JN
Âncora apresentará a sua última edição do telejornal antes de passar o bastão para César Tralli, que assume o posto na segunda-feira (3).
Edição final de Bonner está prevista para começar ao vivo, por volta de 20h30, depois da novela "Dona de Mim". Ele e Renata Vasconcellos receberão Tralli ao fim da atração, com direito a homenagens e retrospectivas.
Vou me mudar também para o Globo Repórter, mas só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas de jornalismo que já existiam na Globo no século passado, em 1986, o Globo Repórter é onde nunca trabalhei. Bonner, em setembro