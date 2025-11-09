Whindersson Nunes, 30, contou que um conselho indígena transformou sua carreira e como lidava com as críticas.\nO youtuber admitiu que foi aconselhado a encontrar um equilíbrio. "Parei de me envaidecer com 'você é muito bom', 'você é o melhor' porque comecei a ter uma balança melhor para quando diziam 'você não é nada', 'você não é ninguém', 'você não é artista'. Comecei a ficar no meio do caminho. Isso foi um conselho que recebi de uns indígenas num estúdio que fui. Estava tendo uma cerimônia lá, e aí cheguei e estava a turma lá", disse neste sábado (08) no Altas Horas.\nDe acordo com ele, estava sentindo ódio para fazer uma música. "Um deles me parou no meio do caminho e falou: 'Estou sentindo você aqui e vou te falar uma parada. O caminho que você tem que seguir é o caminho do meio, porque o medroso não faz nada e o corajoso demais morre cedo. Então, você tem que se equilibrar'. Me encontrei mais ou menos esse caminhozinho que é do meio. A galera me xingar tudo bem e a galera falar você é o melhor, tudo bem também."