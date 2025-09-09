Whindersson Nunes, 30, abriu o jogo sobre momentos marcantes da vida pessoal e profissional em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha.\nO humorista relembrou o fim do casamento com Luísa Sonza, refletiu sobre o noivado com Maria Lina, falou sobre a dor da perda do filho João Miguel e comentou as dificuldades que enfrenta com o álcool e a impulsividade, que relaciona à sua superdotação.\nSobre a separação de Luísa, com quem foi casado por dois anos, o artista afirmou que o processo em si foi tranquilo, embora a repercussão pública tenha gerado tumulto. "A gente terminou de forma calma. A confusão veio depois, com as pessoas. Entre nós dois foi tranquilo", disse.\nEle também abordou os rumores de traição que circularam na época, envolvendo a cantora e o músico Vitão. "Eu perguntei para ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalho mesmo", contou.