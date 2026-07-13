Whindersson Nunes usou suas redes sociais neste domingo (12), para pedir desculpas à ex-mulher Luísa Sonza por causa de uma brincadeira feita após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.\nA piada envolvia o atacante Erling Haaland, autor dos dois gols da seleção norueguesa. Porém, a publicação viralizou por fazer referência indireta à Luísa.\nNa ocasião, Whindersson compartilhou no X uma postagem de Haaland e escreveu: "Te jogaria do penhasco de novo". A frase foi interpretada pelos seguidores como uma alusão à música "Penhasco", lançada por Luísa Sonza em 2021 e inspirada no fim do relacionamento entre os dois. Na canção, a cantora usa a metáfora de ter sido "empurrada do penhasco" para retratar o término do casamento.\nVirginia Fonseca comemora aniversário de Vini Jr em iate de luxo na Itália