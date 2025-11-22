-Whindersson Nunes em Palmas, onde realiza um show, neste sábado (22) (1.3340683)\nO humorista Whindersson Nunes, que tem mais de 57 milhões de seguidores no Instagram, usou as redes sociais para contar que agendou uma consulta com dentista no Tocantins, mas o profissional teria desmarcado o atendimento para “namorar”. O artista chegou em Palmas na madrugada deste sábado (22), onde realiza um show.\nA publicação foi feita no X (antigo Twitter), por volta das 12h18 deste sábado e já ultrapassa 104,9 mil visualizações. Whindersson ainda brincou com comentário ‘diabéisso’, surpreso com a situação.\nWhindersson Nunes compartilhou a publicação no X (Reprodução/ X Whindersson Nunes)\nTécnica de enfermagem assassinada tinha voltado ao Tocantins para cuidar da avó doente, diz irmã\nCantor Murilo Huff é um dos compradores de vaca mais cara do mundo avaliada em R$ 54 milhões