Wanessa Camargo, 42 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para se pronunciar sobre uma confusão envolvendo o ex-namorado Dado Dolabella, 44, durante uma confraternização entre os participantes do quadro Dança dos Famosos 2025, na noite anterior. O ator teve uma crise de ciúmes ao ver a filha de Zezé Di Camargo dançando com o sertanejo Luan Pereira, e o clima pesou na pista de dança de um bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.\nA cantora tratou de negar uma suposta agressão que teria sofrido por Dado e lamentou o episódio. "Gente, voltando para SP após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, em relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido", começou.