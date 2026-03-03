Wanessa Camargo, 43, participante do BBB 24, afirma ainda se incomodar ao comentar os desdobramentos de sua passagem pelo reality da Globo. Expulsa após agredir Davi Brito, vencedor da edição, ela diz ter enfrentado um período "bem difícil" fora da casa, marcado pela repercussão negativa nas redes sociais.\nSegundo a cantora, as críticas extrapolaram o jogo e atingiram sua família, especialmente os filhos José Marcus, 14, e João Francisco, onze, do relacionamento com Marcus Buaiz. "Foi muito ruim. As pessoas são muito cruéis. O José chegou a ver as ameaças de morte que me fizeram. Ele ficava ligado em tudo, via o que falavam da mãe dele", disse.\nDiante da repercussão, Wanessa afirma que optou por priorizar os filhos e reduzir a exposição. Nesse sentido, ela relata ter buscado mostrar a eles a diferença entre o ambiente digital e a vida fora das redes. "Na época, até esqueci o que precisava fazer para a minha carreira e foquei neles. Falava: ‘vai dar tudo certo, confia na mamãe, deixa o tempo passar’."