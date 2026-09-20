Wanessa Camargo admitiu que alimentou a narrativa de rivalidade entre ela e Sandy no começo da carreira. A afirmação surgiu após uma recente declaração da colega sobre o assunto, durante participação no Saia Justa (GNT).\nWanessa comentou em uma publicação da RedeTV! com um vídeo de Sônia Abrão falando sobre o assunto no A Tarde É Sua. A apresentadora relembrou uma entrevista na qual a filha de Zezé Di Camargo dizia ser "o oposto da Sandy". "Eu falo o que penso, ainda que tenha de pagar um preço alto por isso", alfinetou à época.\n"Sônia, acho importante contextualizar essa história, porque ela começou muito antes de qualquer declaração minha sobre o assunto", avaliou Wanessa no comentário. "No início da minha carreira, fui constantemente comparada à Sandy, muitas vezes como se eu estivesse chegando para disputar ou tomar o lugar dela."