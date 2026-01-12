Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por seu papel em "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um ator brasileiro disputa e vence nesta categoria e também que o Brasil leva dois Globo de Ouro numa mesma cerimônia - mais cedo, o longa também foi premiado como o melhor filme de língua não inglesa.\n"Obrigado, muito obrigado. Uau. Ok. Obrigado ao Globo de Ouro, meus colegas indicados, que são atores extraordinários, e eu compartilho isso com vocês. Muito obrigado. Obrigado à [distribuidora] Neon, ao meu time, um obrigado especial a Kleber Mendonça Filho", disse, pausando para aplausos do público.\n"Você é um gênio e um irmão. Eu te agradeço por isso e por muitas outras coisas. ‘O Agente Secreto’ é um filme sobre memória, ou a falta de memória, e trauma geracional. Eu acho que se o trauma pode ser passado de geração em geração, valores também podem. Então isso é para aqueles que estão resistindo com seus valores em momentos difíceis. Para Sandra [Delgado, sua mulher], nossos filhos, nossa vida juntos, te amo demais", disse, em inglês.