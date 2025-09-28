SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura foi premiado no festival de Zurique, na Suíça, pelo papel como protagonista do filme "O Agente Secreto", longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, na noite de sexta (26)."Wagner Moura recebeu o Golden Eye Award por sua carreira e performance extraordinária em O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Ele é o primeiro ator sul-americano a receber este prêmio", declarou a organização do evento.O ator comentou a conquista em vídeo divulgado no perfil oficial do festival. "É um reconhecimento que eu carrego, e entendo que não se trata apenas de mim e do que faço, mas do cinema sul-americano. Isso me deixa muito orgulhoso", disse.Kleber Mendonça Filho elogiou o baiano. "Wagner é alguém que eu amo. Ele é um bom amigo. É incrivelmente carismático. É uma estrela de cinema. Um grande ator e uma pessoa incrível. Ou seja, é o pacote completo".O longa se passa durante a ditadura militar nos anos 1970, mesma época da história de "Ainda Estou Aqui", ganhador do Oscar de filme estrangeiro neste ano. "O Agente Secreto" foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar a estatueta de melhor filme internacional na premiação em março de 2026.A produção também conquistou os troféus de melhor ator, pelo papel de Wagner Moura, e melhor direção no Festival de Cannes. A obra chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.