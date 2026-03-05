A atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles participaram de uma conversa com o ator Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho para promover "O Agente Secreto" durante a campanha do longa ao Oscar. Parte do bate-papo foi divulgada nas redes sociais do filme voltadas ao público dos Estados Unidos.\nNa conversa, Torres falou sobre a dificuldade de definir o Brasil para o público estrangeiro. "É sempre complicado explicar o que diabos é o Brasil. E então, de repente, nós temos dois filmes concorrendo ao Oscar que significam algo para o mundo", afirmou.\nAo comentar a repercussão das produções brasileiras, Mendonça Filho citou pontos em comum entre os filmes. "A chave do sucesso, algo que une 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto', é que lidamos com tempos difíceis na política e na sociedade, mas ainda mantemos um lado alegre em ambos os filmes."