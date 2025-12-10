O ator Wagner Moura chamou de bizarro o projeto de regulamentação do streaming em um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta (10). Ele critica o fato de o PL permitir que grandes plataformas usem o dinheiro devido em conteúdos próprios.\n"São projetos muito ruins, não só para o setor audiovisual brasileiro da cultura —um setor que gera emprego, gera renda, um setor econômico importante—, como, de um modo geral, ruim para o Brasil, para a autoestima, para a autonomia do país", afirma a estrela de "O Agente Secreto", filme pelo qual foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator nesta segunda.\nA lei define que as plataformas de vídeo que atuam no Brasil, pagas ou abertas, deverão pagar a Condecine, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional.\nO texto do relator Doutor Luizinho (PP-RJ), aprovado na Câmara, estabelece que plataformas fechadas, como Netflix, Prime Video, Globoplay, Apple TV+ e Disney+, paguem uma alíquota de 4% calculada em cima da receita bruta anual das empresas.