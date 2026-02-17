No Sincerão da semana do carnaval do BBB 26 (Globo), os emparedados tiveram que responder quem eles acham que será eliminado e justificar a sua resposta. Mais tarde, Jonas Sulzbach perguntou o que os amigos diriam sobre ele. O brother não gostou do comentário de Maxiane Rodrigues.\n"Você é muito egoísta. Inclusive, quero muito aprender a ser assim, porque eu não sou assim. Você só pensa em você. Você perguntou e eu tô falando", afirmou a sister, que também chamou o modelo de frio.\nJonas discordou dos adjetivos usados por ela. "Eu achei pesado. Pra mim, isso pegou, mas é bom saber. É bom saber que você acha isso daí", desabafou.\nMarcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão do BBB 26\nRecorde de expulsões no BBB 26 espelha o clima de polarização do Brasil hoje\nEdilson Capetinha é expulso do BBB 26 por agressão