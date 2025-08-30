Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, voltou a disparar contra Donald Trump em entrevista à edição argentina da revista Rolling Stone.O músico não economizou nas palavras ao definir o republicano: "Ele é um completo idiota".\nA declaração veio acompanhada de críticas ao cenário político atual. Armstrong destacou que, mesmo décadas após o lançamento, canções da banda seguem mais atuais do que nunca. "O problema de músicas como ‘American Idiot’ é que, nos Estados Unidos, elas se tornam mais verdadeiras com o tempo. Originalmente, essa música foi escrita sobre a presidência de George W. Bush. Mas acho que tem ainda mais peso com Donald Trump, uma pessoa claramente inadequada para liderar o país."\nEssa não é a primeira vez que os integrantes do Green Day se posicionam contra governos conservadores. Desde os anos 1990, eles têm usado videoclipes, letras e performances como ferramentas de protesto, questionando tanto o chamado sonho americano quanto figuras políticas de destaque.