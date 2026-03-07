A viúva do cantor Leandro, Andréa Mota, relembrou a decisão de batizar o filho com o nome artístico do pai. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou sobre o nascimento de Leandro Mota Costa, o segundo filho que teve com o sertanejo, irmão de Leonardo (veja acima).\n"O Leandro não se chamava Leandro, né? Ele se chamava Luiz José Costa. E ele falou que quando tivesse um filho comigo, né, homem, que ele colocaria Leandro. Então, ele colocou Leandro", recordou.\nA empresária contou que o filho chegou em um momento difícil, mas trouxe muita alegria. "Foi uma fase onde a gente já havia brigado e a fase do câncer", disse.\nLeandro nasceu cinco semanas antes do previsto e precisou ficar na incubadora. "Ele sempre foi calmo. Ele sempre trouxe aquela paz, uma tranquilidade. Quando ele era pequeno, ele brincava muito com a gente", destacou. Aos 28 anos, a mãe ressaltou que a principal característica do filho continua sendo a tranquilidade.