A influenciadora Virginia Fonseca realizou, nesta segunda-feira (20), o coquetel de lançamento da sua academia We Gym, em Goiânia. O empreendimento, construído às margens da BR-153, contou com a presença do jogador Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que participou da cerimônia de abertura.\nA academia aposta em uma estrutura de alto padrão, com mais de 400 aparelhos de musculação, cerca de 100 equipamentos de cardio e uma sala de spin, além de serviços exclusivos e propostas voltadas ao público feminino.\nEm suas redes sociais, Virginia compartilhou a fachada da academia com a legenda: "Toda honra e glória a Deus, 2026 É NOSSO".\nMenino cobra promessa de Gusttavo Lima e surpreende cantor com a voz; vídeo\nApós aprender a fazer Pix, Leonardo testa ferramenta e envia R$ 1 para seguidor