Virginia Fonseca passou por um perrengue na noite desta quarta-feira (9) antes da festa em que comemorou os cinco anos da Wepink, empresa de produtos de beleza que é o principal empreendimento da influenciadora.\nEla ficou presa no elevador com um grupo de pessoas no momento em que se dirigia ao local da festa, no Villaggio JK, na Vila Olímpia, em São Paulo.\n"O elevador travou e eu vou começar a passar muito mal agora", disse. "Simplesmente vai começar o show do grupo Chocolate e estamos no elevador".\nEla chegou a ouvir, enquanto estava presa, parte da música "Alô, Virginia", sucesso do grupo nas redes sociais. Depois o hit foi cantado novamente, dessa vez com a influenciadora no palco.\nA empresária mostrou o susto no stories do Instagram. Antes, ela apareceu se arrumando para a festa e vendendo alguns de seus produtos.