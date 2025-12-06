Entre propagandas de produtos de sua marca e momentos de aparente felicidade em família, Virginia Fonseca exibiu em suas redes sociais um presente de Natal que recebeu em sua casa, em São Paulo, na tarde de sexta-feira (5).\n"Olha o tamanho disso aqui! O que será que tem aí dentro?", disse a influenciadora digital ao receber uma grande caixa. Ao abrir, eis que surge um panetone gigante. Era, na verdade, um chocotone de 20 quilos, especialmente decorado para ela, lembrando uma joia. Foi um gentil oferecimento de um confeiteiro de São Paulo, que teve seu nome citado por ela para seus mais de 53 milhões de seguidores no Instagram.\nGoogle divulga lista de novelas e séries que marcaram 2025\nJuliette ganha moto BMW de R$ 150 mil do noivo\nRevestido em chocolate branco com recheio de caramelo e flor de sal e macadâmias, o doce não consta no cardápio regular de Natal da confeitaria, onde outros chocotones semelhantes (mas bem menores) custam cerca de R$ 5 mil.