-VÍDEO (1.3434792)\nVirginia Fonseca e Vinicius Junior viveram um perrengue durante o show de Bad Bunny, realizado neste sábado (18), em Milão, na Itália. Em meio aos rumores cada vez mais fortes de que reataram o relacionamento, a influenciadora e o atacante da seleção brasileira foram flagrados juntos e de mãos dadas na apresentação, que acabou interrompida por uma forte tempestade de granizo.\nVídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o público deixa o Ippodromo SNAI La Maura às pressas. Segundo a imprensa italiana, cerca de 80 mil pessoas acompanhavam o espetáculo quando o mau tempo obrigou a evacuação do local. Muitos fãs recorreram a guarda-chuvas para tentar se proteger das pedras de gelo.\nEm comunicado oficial, a Live Nation, responsável pela organização do evento, informou que a apresentação foi encerrada por motivos de segurança e não será remarcada. "Após cuidadosa avaliação e todos os esforços para remarcar o evento, lamentamos informar aos portadores de ingressos que o concerto foi cancelado", informou a empresa. A organizadora acrescentou que a proteção do público foi a prioridade durante toda a operação.