A influenciadora digital Virginia Fonseca e o ator João Guilherme cortaram relações na internet. Os dois, que são ex-cunhados, deixaram de se seguir no Instagram na última sexta-feira (7).\nO distanciamento entre os dois vinha se desenhando desde maio. Na ocasião, internautas notaram a ausência do ator no aniversário de cinco anos da sobrinha, Maria Alice, filha de Virginia com o cantor Zé Felipe, meio-irmão de João Guilherme.\nDurante um evento em São Paulo, o ator revelou publicamente que sequer havia sido convidado para a celebração, realizada em Goiás. "Não fui convidado", declarou à época.\nDoente, Virginia conta que gastou cerca de R$ 1,5 mil com remédios nos Estados Unidos\nVirginia enfrenta pneu furado e cartão bloqueado em Nova York e desabafa\n'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia Fonseca após ser hostilizada no Maracanã