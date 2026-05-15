A influenciadora e empresária Virginia Fonseca anunciou, na manhã desta sexta-feira (15), o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr. Em pronunciamento nas redes sociais, Virginia afirmou ter se dedicado à união, assim como faz em todos os seus projetos.\nEnquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como faço com tudo o que me proponho a viver. Afinal, sempre trabalhei muito, sempre fui focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades”, afirmou.\nNo pronunciamento, a influenciadora afirmou ter se permitido viver o relacionamento com intensidade, mas que aprendeu a não negociar o inegociável.\nSou uma mulher e me permiti viver isso sem barreiras, prezando pelo respeito que sempre tive em qualquer relação. Ao longo da vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável”, declarou a influenciadora.