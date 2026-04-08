-Virginia Fonseca (1.3395948)\nUma interação descontraída nas redes sociais chamou a atenção de tocantinenses nesta semana. A influenciadora Virginia Fonseca mencionou de forma indireta a capital Palmas e o estado do Tocantins ao publicar um vídeo enquanto preparava ovos mexidos.\nA gravação aconteceu após a influenciadora acompanhar o jogo do namorado, o atacante Vinícius Júnior, que atua no Real Madrid. A partida aconteceu nesta terça-feira (8), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. O time espanhol perdeu por 2 a 1 em confronto pela Champions League.\nNa gravação, Virgínia aparece ao lado de uma amiga, que elogia suas habilidades na cozinha. Em tom bem-humorado, ela responde que “hoje não estou merecendo Palmas, mas o Tocantins inteiro”, em um trocadilho que rapidamente ganhou repercussão entre seguidores.