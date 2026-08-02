A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que vai fazer uma pausa nas redes sociais após as filhas Maria Alice e Maria Flor realizarem uma cirurgia. Em publicação neste domingo (2), ela afirmou que pretende se dedicar à recuperação das crianças e explicou os motivos do afastamento.\nAnteriormente, a empresária já havia comentado sobre a necessidade do procedimento após uma recomendação médica. Na ocasião, ela contou que as filhas sofriam com amígdalas e adenoides "muito grandes", o que provocava roncos durante a noite (veja acima).\nSegundo Virginia, as cirurgias ocorreram sem complicações. "Graças a Deus, foi tudo bem, ocorreu como o esperado e foi um sucesso. Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem), vou ficar off das redes até a alta médica deles", escreveu.