Virginia Fonseca estreou como rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro. A influenciadora sambou ao som de "A Nação do Mangue", enredo que homenageou o Manguebeat, movimento contracultural brasileiro surgido no Recife no começo dos anos 90.
Nas redes sociais, Virginia falou sobre a emoção de viver aquele momento. "Estou indo dormir com a sensação de que eu não vi tudo e que quando acordar eu vou ver mais. A Grande Rio entregou. Foi tudo lindo, tudo maravilhoso", afirma.
Ainda sobre o desfile na Sapucaí, Virginia afirmou que ainda está em êxtase. "É um mix de emoções e eu acho que a minha ficha ainda não caiu". A rainha da bateria também parabenizou todos que fizeram o carnaval acontecer.