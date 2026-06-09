-VÍDEO: Virginia enfrenta pneu furado e cartão bloqueado em Nova York e desabafa (1.3420123)\nO que era para ser apenas o fim de um dia agitado acabou se transformando em uma sucessão de contratempos para Virginia Fonseca em Nova York (Veja o vídeo acima).\nA influenciadora apareceu nas redes sociais durante a madrugada desta segunda-feira (9) para contar aos seguidores uma série de situações inesperadas que enfrentou após assistir a uma partida das finais da NBA nos Estados Unidos.\nO primeiro problema aconteceu depois que ela e amigos deixaram uma partida das finais da NBA. Durante o retorno ao hotel, o grupo acabou sendo surpreendido por um imprevisto no trajeto: um dos pneus do veículo furou e interrompeu a viagem.\nTem umas coisas que só acontecem com a gente, viu? O pneu furou!", brincou a influenciadora ao mostrar o momento nas redes sociais.