Virginia Fonseca e Vini Jr. em quarto decorado com tema romântico (Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Vini Jr.)
Depois de muitos rumores, especulações e até polêmicas, a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. assumiram que estão namorando. O casal publicou uma foto juntos no Instagram com direito a declaração e decoração especial com pétalas de rosa, urso de pelúcia e balões em formato de coração.
V❤️V", diz a legenda, fazendo uma referência ao nome dos dois.
A foto do casal apaixonado e coladinho incendiou as redes sociais nesta terça-feira (28) e com três horas publicada tinha mais de 7 milhões de curtidas.
Pétalas de rosa, urso de pelúcia e balões fizeram parte da oficialização de namoro (Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Vini Jr.)