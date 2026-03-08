A influenciadora Virginia Fonseca desejou um Feliz Dia da Mulher especial para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e para a mãe, Margareth Serrão. Em publicação feita neste domingo (8), a empresária parabenizou as pequenas e agradeceu a mãe por ser um "exemplo de mulher".\nUm parabéns especial para as minhas duas filhas, que tão pequenininhas, já tem suas personalidades e sabem o que querem! Peço a Deus todos dias para que Ele proteja vocês de todos os males e tudo que atrasa!!!! Que vocês se tornem mulheres admiráveis, amém 🙌🏻💖💜", escreveu para as Marias.\nVirginia deseja Feliz Dia da Mulher para as filha, Maria Alice e Maria Flor (Reprodução/Instagram de Virginia)\nAlém das filhas, a influenciadora também deixou algumas palavras de carinho para a mãe: "Meu exemplo de mulher forte, decidida, parceira e amorosa!".