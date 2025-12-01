Virginia Fonseca participou do mini desfile da Grande Rio na Cidade do Samba, na noite deste domingo (30), no Rio de Janeiro. Em papo exclusivo com o UOL, a atriz refletiu sobre o relacionamento com Vini Jr. e comentou sobre a mudança no comando de suas aulas de samba.\nSegundo a empresária e influenciadora, a relação com o jogador Vini Jr. segue em um ritmo mais natural e desacelerado. Especialmente em comparação ao relacionamento com Zé Felipe, com quem se casou e teve três filhos em cinco anos. "Sim, até pelo fato de ser à distância", destacou ela que faz a conexão-aérea Brasil - Espanha para visitá-lo.\n"Um relacionamento que precisa de paciência, precisa de você querer mesmo, fazer, dar certo. E é isso que a gente tá fazendo", disse Virginia.\nVirginia sorriu ao ouvir gritos de "Vini Jr." ao se aproximar da concentração dos mini desfiles. Questionada se percebe torcida pelo casal, disse ficar feliz com os comentários elogiosos. "A gente está sendo muito feliz no nosso relacionamento. E fico feliz que a galera está gostando também".