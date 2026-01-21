Virginia comenta acidente de carro sofrido pela mãe: ‘Está com algumas dores’ (Reprodução/Instagram Virginia Fonseca)\nVirginia Fonseca comentou o acidente de carro sofrido pela mãe, Margareth Serrão. A influenciadora afirmou que ela está com algumas dores, mas está bem e vai fazer alguns exames em Goiânia. O acidente aconteceu na terça-feira (20), na BR-153, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia.\nNas redes sociais, Virginia afirmou que falou com o médico da mãe e organizou tudo para ela. “Organizei tudo para ela ir à Goiânia fazer exames, ela está bem, está com algumas dores, mas vai fazer raio-x. Graças a Deus não aconteceu nada com ela”, disse.\nNa conversa com a mãe, Virginia contou que Margareth disse que “dói quando ri”. A influenciadora ainda brincou com a mãe. “Diz ela que só sente quando ela ri. Quer dizer que você já riu, para entender a dor ela teve que rir, aí ela riu mais”, contou.