À direita, declaração de Luana Piovani, usando vídeo de ativista; ao centro e à esquerda, as reações de Virginia (Reprodução/ Perfis do Instagram de Luana Piovani e Virginia Fonseca)\nA influenciadora Virginia Fonseca afirmou que vai à Justiça pelas declarações da atriz Luana Piovani envolvendo os seus filhos em uma publicação no Instagram na qual atacou bets. No post, Luana republicou o vídeo de uma ativista contrária às casas de apostas e escreveu: "A maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado", referindo-se ao fato de Virginia ser garota-propaganda do setor. A atriz marcou a influenciadora na publicação.\nO g1 procurou Luana Piovani, mas o empresário da atriz, Nô Lopes, respondeu que ela não vai se manifestar sobre o caso além das suas redes sociais.