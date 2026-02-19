A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval 2026 do Rio de Janeiro. É a quarta vez que a escola conquista o título na Marquês de Sapucaí desde que foi fundada, em 1946. A escola emocionou ao levar para a avenida o enredo Pra cima, Ciça, em homenagem ao mestre de bateria que soma 15 anos de história na agremiação.\nNa apuração, realizada na tarde de quarta-feira (18) na Marquês de Sapucaí, a agremiação teve notas perfeitas em todos os quesitos e totalizou 270 pontos, apenas 0,1 ponto à frente de Beija-Flor e Vila Isabel.\nA Viradouro é uma escola de samba de Niterói, mas há muitos anos participa do carnaval na cidade do Rio. Os outros títulos foram conquistados nos anos de 1997, 2020 e 2024.\nNa última vez em que foi campeã, a agremiação fez um desfile tecnicamente perfeito ao levar para a Sapucaí o enredo Arroboboi, Dangbé, sobre o culto vodum às serpentes. Durante a apuração do Grupo Especial, a torcida da Unidos do Viradouro tomou a Cidade do Samba e fez festa a cada nota 10 anunciada para a escola de Niterói.