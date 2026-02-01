O jogador do Real Madrid Vini Jr. preparou um bloquinho de Carnaval para a namorada, a influenciadora Virginia Fonseca, e para os filhos dela. A influenciadora postou em suas redes sociais momentos da surpresa feita pelo namorado.\n“Acordamos com surpresa de seu amor, preparou um bloquinho de carnaval para as crianças e todo mundo se jogou. É carnaval no Brasil mesmo”, declarou a rainha de bateria da Grande Rio.\nO jogador e a influenciadora estão em um relacionamento desde outubro de 2025. Ao assumirem a relação, os dois publicaram uma foto com detalhes de uma surpresa preparada por Vini. Em pouco mais de 30 minutos de publicação, as imagens atingiram mais de 3 milhões de curtidas na rede social.\nGurupi abre vagas gratuitas em oficinas artísticas no Centro Cultural Mauro Cunha\nSaiba o que comer antes, durante e depois do bloco de Carnaval