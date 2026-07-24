O que começou como uma brincadeira nas redes sociais acabou se transformando em um encontro real.\nVinicius Júnior e Terry Crews se encontraram nesta quinta-feira (23), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e celebraram o momento com um vídeo publicado nas redes sociais.\nAo compartilhar o registro, o astro de "As Branquelas" revelou que era a primeira vez que conhecia o atacante da seleção brasileira. Encantado com o momento, Terry fez uma longa homenagem ao jogador e ao país.\nBrasil, eu te amo. Foi a primeira vez que encontrei o Vini, e isso aconteceu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Que momento. Que bênção. Um sonho realizado", escreveu.\nNa sequência, o ator rasgou elogios ao camisa 7 do Brasil, destacando não apenas o talento dentro de campo, mas também sua personalidade.\nVini é um dos jogadores mais emocionantes do mundo. Tudo o que ele faz em campo é incrível. Sempre fui um grande fã, mas conhecê-lo pessoalmente me impressionou ainda mais pelo coração, pelo espírito e pelo amor que ele demonstra pelo Brasil", afirmou.