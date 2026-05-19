Vini Jr. comenta fim de relacionamento com Virginia (Reprodução/Instagram de Vini Jr.)\nO jogador Vini Jr. fez uma postagem nas redes sociais em que comentou o fim do relacionamento com a influenciadora Virginia. "Foi marcante cada momento", escreveu o atleta ao lado de uma foto em que aparece de mãos dadas com a ex. A postagem foi realizada nesta segunda-feira (18).\nVirginia Fonseca anunciou o fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid nesta sexta-feira (15). Em um pronunciamento nas redes sociais, a influenciadora desabafou e disse que se dedicou muito ao namoro, mas que aprendeu a "nunca negociar aquilo que é inegociável". Na internet, fãs apontavam que o casal estava em crise e fomentavam rumores sobre o término.\nMilitão nega envolvimento em polêmica de Vini Jr. e Virginia Fonseca\nGrazi Massafera relembra separação de Cauã Reymond: 'Sofri'