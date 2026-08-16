Viih Tube e Eliezer se casaram neste sábado (15) com direito a uma cerimônia religiosa realizada ao ar livre em uma fazenda na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. No dia anterior, o casal oficializou a união com um casamento civil no mesmo local.\nPara compor o look do evento, a influenciadora optou por um modelo sem alças, com uma saia volumosa e com babados que imitam pétalas de flores. A filha mais velha do casal, Lua, usou um vestido similar ao da mãe. Eliezer e o filho mais novo do casal, Ravi, vestiram ternos marrons.\nEm publicação nas redes sociais, Viih compartilhou um momento de imprevisto durante a cerimônia, quando o filho, Ravi, que cumpria o papel de pajem, caiu em direção ao altar e, logo atrás, Lua, a daminha, ficou paralisada de vergonha.\nConfira o horóscopo deste domingo, 16 de agosto de 2026