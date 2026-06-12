-Botos em Itaguatins (1.3421418)\nUm vídeo gravado na Praia Remanso dos Botos, em Itaguatins, registra botos girando e saltando nas águas cristalinas do Rio Tocantins. A cena, que lembra uma dança, chamou a atenção nas redes sociais e reforça a presença frequente dos animais na região do Bico do Papagaio (veja vídeo acima).\nAs imagens foram registradas pelo fotógrafo Fabiano Sousa Vieira, de 35 anos, conhecido nas redes sociais como Fabiano Vieira Fotografias. Nascido em Itaguatins, ele acompanha a natureza da região há quase duas décadas e afirma que a presença dos botos é comum nas águas que banham o município.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Botos são registrados em praia de Itaguatins\nEm registros semelhantes feitos em rios da Amazônia, especialistas costumam associar esse tipo de interação entre os animais a comportamentos ligados ao acasalamento.