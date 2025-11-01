O influenciador Vittor Fernando se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (31) sobre o ataque a tiros que sofreu ao lado do namorado, o ator Gabriel Fuentes, em Itatiaia (RJ), na última semana. O casal afirmou ter sido vítima de uma tentativa de assalto enquanto voltava para São Paulo.\nEm publicação nas redes sociais, Vittor descreveu o episódio como "dias assustadores" e revelou ter sobrevivido por pouco. "Vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou", contou. Gabriel também foi atingido, com um disparo no braço.\nSegundo o influenciador, o carro em que estavam foi alvejado mais de 13 vezes, resultando em perda total do veículo. "Poderia ter sido muito pior, né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje acredito", afirmou, celebrando a notícia de que deixaria a UTI após dias internado.