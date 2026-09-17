Luna (Letícia Vieira) passou a primeira temporada de Vermelho Sangue (Globoplay) tentando controlar - ou se livrar - daquilo que a tornava diferente. Na segunda, que estreia nesta quinta-feira (17), ela deixa de enxergar sua condição de “lobimoça” como algo que precisa de cura e passa a querer entendê-la. “Ela começa a primeira temporada achando que é um erro, e agora começa a entender que, na verdade, é extraordinária”, afirma Patrícia Pedrosa, diretora da obra.\nO novo momento de Luna ocorre justamente quando ela reencontra Juan (Lucas Leto), irmão que cresceu como lobo e deseja seguir o caminho contrário. A personagem vai entrar em conflito com o irmão, de quem foi separada ainda bebê. “Ele quer ser curado. E ela quer ser como ele, ela quer aprender tudo que ele aprendeu com o pai deles”, diz Rosane Svartman, uma das criadoras da série.