O apresentador do BBB 26 (Globo) Tadeu Schmidt anunciou para o público, durante o programa ao vivo desta quinta-feira (9), que o vencedor da prova do anjo desta semana receberá um presente especial.\nDe acordo com o jornalista, o participante que conquistar o colar do anjo, além de ganhar uma imunidade, terá a chance de tocar uma pessoa muito especial em sua vida. Os sete concorrentes pelo prêmio de R$ 5,5 milhões estão confinados há três meses.\nConfira o horóscopo desta sexta-feira, 10 de abril de 2026\n'Globo Repórter' mostra como os fãs transformaram a cultura e a indústria de entretenimento\n"Imagina isso depois de quase 90 dias confinados. Eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais!", exclamou Tadeu.\nA prova do anjo autoimune acontece nesta sexta-feira (10) durante a tarde. O brother Juliano Floss não participará da disputa, pois ele é o líder da semana pela segunda vez consecutiva.