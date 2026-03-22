A despedida do ator, escritor e diretor Juca de Oliveira reuniu artistas da nova geração e da velha guarda do teatro e da televisão, além de amigos e familiares. O velório aconteceu neste sábado (21), em uma casa funerária no bairro Bela Vista, centro de São Paulo.\nO ícone da dramaturgia morreu, aos 91 anos, nesta madrugada, no Hospital Sírio-Libanês. Ele estava internado numa UTI para tratar uma pneumonia e um problema cardíaco. Na segunda (16), Juca fez aniversário no leito hospitalar.\nIsabella Faro de Oliveira, única filha do artista, agradeceu a presença do público e da imprensa na cerimônia. Em entrevista coletiva, ela ressaltou a influência artística na cultura e dentro de casa.\n"O Juca foi um pai maravilhoso. Eu trabalho com teatro, a gente sempre respirou o teatro. E eu tenho uma filha de quatro anos que era apaixonada por ele, e esse é o maior legado que ele tem. A minha filha ama teatro, e provavelmente vai seguir a carreira dele", disse.