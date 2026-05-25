A disputa pelos seguidores nas redes sociais ganhou um novo capítulo. A influenciadora digital Virginia Fonseca subiu posições no ranking dos brasileiros mais seguidos do Instagram e ultrapassou Tatá Werneck, se tornando a segunda mulher brasileira com mais seguidores na plataforma. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.\nSegundo o levantamento do jornal, Virgínia ganhou cerca de 3 milhões de novos seguidores nos últimos dias, após o anúncio do término do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.\nCom isso, a influenciadora chegou a 56,1 milhões de seguidores e ultrapassou Tatá Werneck, que aparece logo atrás, com 54,7 milhões. À frente das duas está apenas Anitta, que soma 61,3 milhões de seguidores e segue como a mulher brasileira mais seguida do Instagram.