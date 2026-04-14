SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Michelin anunciou nesta segunda-feira (13) os brasileiros estrelados na edição de 2026. A cerimônia do guia francês, um dos maiores no ramo gastronômico, aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e divulgou a seleção de restaurantes paulistanos e cariocas.\nDuas casas foram contempladas com três estrelas Michelin, o Evvai e o Tuju, ambos em São Paulo. Outras três mantiveram as duas estrelas que conquistaram no ano passado. Veja, a seguir, quais são os restaurantes e quanto custa comer em cada um deles.\n*\nTrês estrelas\nEvvai\nO chef Luiz Filipe Souza comanda o restaurante, que tem foco nas cozinhas italiana e brasileira. Na sequência, por R$ 1.250, podem ser provados pratos como tortellini de pato, enguia e tucupi, e o javali com laranja e segurelha (uma erva aromática). Harmonizações partem de R$ 619.