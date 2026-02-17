O terceiro e último dia dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio acontece nesta terça-feira (17), encerrando a maratona de samba na Marquês de Sapucaí.\nO que aconteceu\nO Paraíso do Tuiuti abre a noite às 21h45. Depois, se apresentam Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.\nExposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais\nVirginia mostra nervosismo antes de estreia no carnaval: 'Grande dia'\n'Você é muito egoísta', dispara Maxiane para Jonas no BBB 26\nOnde assistir: Os desfiles serão transmitidos ao vivo pela TV Globo (aberta) e Globoplay (streaming).\nO tempo de desfile das escolas varia de 70 a 80 minutos. O não cumprimento do tempo mínimo ou máximo gera penalização na pontuação.\nEnredos das escolas do dia\nParaíso do Tuiuti: "Lonã Ifá Lukumi" (enredo sobre a religião afro-cubana lucumí/Santeria).