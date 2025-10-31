-Tutorial para parar de ver notícias sobre a Virgínia (1.3330930)\nUma social mídia chamada Letícia Soraggi publicou um vídeo no Instagram ensinando os seguidores como parar de ver notícias e publicações sobre Virgínia e ViniJr (veja acima). O vídeo já tem mais de 4 milhões de visualizações e os seguidores desabafaram nos comentários sobre como o assunto já está cansativo.\nUtilidade pública! Adorei. Não suporto mais nem o assunto nem quem fala sobre”, disse uma das seguidoras. Outro comentário fala sobre a importância da publicação: “Conteúdo mais informativo dos últimos tempos”.\nPara parar de ver notícias sobre o casal, no seu instagram, vá até a página principal do seu perfil. Na parte superior da tela do seu celular, do lado direito, clique nos três traços que estão ao lado do ícone de criação de posts. Depois de clicar, desça a tela até chegar em “Preferências de conteúdo”, que está localizada dentro da aba “O que você vê”.