O TikTok Awards aconteceu nesta quinta-feira (11) à noite em São Paulo, premiando os maiores criadores da plataforma. A premiação foi marcada pelo choro de Pabllo ao homenagear Preta Gil, pela abundância de robôs e pela tietagem a Felca nos bastidores, embora ele não tenha levado o prêmio de Creator do Ano.\nPabllo Vittar chorou ao homenagear Preta Gil. A cantora cantou "Sinais de Fogo" em homenagem à artista, que morreu em julho desse ano. Já no fim da música, sua voz ficou embargada. "Viva, Preta Gil", gritou Pabllo.\nRobôs roubaram a cena no evento. Lucas Rangel levou o robô de R$ 40 mil que o ajudou a ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. Ingrid Ohara, que também produz conteúdo nessa linha, também levou dois robôs, incluindo um humanoide. As máquinas fizeram sucesso e foram alvos de pedidos de fotos.